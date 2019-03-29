Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин принял решение завершить выступления за сборную Аргентины.

Слова форварда приводит аргентинский портал Ole, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Игуаина, он получил приглашение от исполняющего обязанности главного тренера Лионеля Скалони, но больше не планирует выступать за национальную команду.

"К радости некоторых людей хотел бы сказать, что мое время в сборной подошло к концу. Я хочу больше времени наслаждаться общением со своей семьей. Сейчас есть много молодых игроков, которым я желаю успехов в сборной Аргентины", - заявил 31-летний форвард.

В составе сборной Аргентины Игуаин выиграл серебро чемпионата мира 2014 года, а также дважды завоевывал серебряные медали Кубка Америки. Всего за национальную команду он провел 75 игр, в которых забил 31 мяч. В данный момент Игуаин играет за "Челси", которому в январе был отдан в аренду итальянским "Ювентусом". За "Челси" Игуаин сыграл 10 матчей в различных турнирах и забил три гола.