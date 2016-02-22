​Игры очередного тура премьер-лиги Азербайджана пройдут в один и тот же день

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Определилась таблица игр XXIII тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все игры пройдут в один и тот же день.

Тур будет стартовать матчем "Кяпяз"-"Сумгайыт". Через час в бакинском поселке Зиря одноименная команда встретится с "Нефтчи", а в Шувяланах пройдет игра между AZAL и "Ряван".

Вслед за перечисленными встречами, свои силы испытают "Габала" и "Хазар-Лянкяран". Завершит тур игра между "Интер" и лидером "Карабахом".

27 февраля (суббота)

14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Сумгайыт"

Гянджинский городской стадион

15:00. "Зиря" (Баку) – "Нефтчи" (Баку)

Баку, Спортивный комплекс стадиона Зиря

15:00. AZAL (Баку) – "Ряван" (Баку)

Баку, "AZAL Arena"

17:00. "Габала" – "Хазар-Лянкяран"

Габалинский городской стадион

18:00. "Интер" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

Баку, "İnter Arena".