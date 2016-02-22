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    ​Игры очередного тура премьер-лиги Азербайджана пройдут в один и тот же день

    Тур завершится матчем Интер-Карабах

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Определилась таблица игр XXIII тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, все игры пройдут в один и тот же день.

    Тур будет стартовать матчем "Кяпяз"-"Сумгайыт". Через час в бакинском поселке Зиря одноименная команда встретится с "Нефтчи", а в Шувяланах пройдет игра между AZAL и "Ряван".

    Вслед за перечисленными встречами, свои силы испытают "Габала" и "Хазар-Лянкяран". Завершит тур игра между "Интер" и лидером "Карабахом".

    27 февраля (суббота)

    14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Сумгайыт"

    Гянджинский городской стадион

    15:00. "Зиря" (Баку) – "Нефтчи" (Баку)

    Баку, Спортивный комплекс стадиона Зиря

    15:00. AZAL (Баку) – "Ряван" (Баку)

    Баку, "AZAL Arena"

    17:00. "Габала" – "Хазар-Лянкяран"

    Габалинский городской стадион

    18:00. "Интер" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

    Баку, "İnter Arena". 

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