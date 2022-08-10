Игру "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана не отложат

"Карабах" не обратится в Профессиональную футбольную лигу для переноса гостевого матча с "Сумгайытом" в рамках второго тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Карабах" не обратится в Профессиональную футбольную лигу для переноса гостевого матча с "Сумгайытом" в рамках второго тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщил главный тренер команды Гурбан Гурбанов. Он отметил, что не намерен откладывать игру Премьер-лиги из-за встречи с чешской "Викторией" (Пльзень) в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы проведем нашу игру в чемпионате, а дальше посмотрим", - отметил Гурбанов.

Игра "Карабаха" с "Сумгайытом" состоится 13 августа на Kapital Bank Arena. Мачт стартует в 18:20. Встреча с "Викторией" пройдет 16/17 августа на домашнем поле, а 23/24 – в гостях.