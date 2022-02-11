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Игроку "Вест Хэм" грозит арест за грубое обращение с котом

Игроку "Вест Хэм" грозит арест за грубое обращение с котом Французская организация La Fondation 30 Millions d Amis, специализирующаяся на защите прав животных, подала в суд на футболиста английского "Вест Хэма" Курта Зума.
Футбол
11 февраля 2022 г. 17:18
Игроку Вест Хэм грозит арест за грубое обращение с котом

Французская организация La Fondation 30 Millions d Amis, специализирующаяся на защите прав животных, подала в суд на футболиста английского "Вест Хэма" Курта Зума.

Как передает Report со ссылкой на издание The Independent, причиной этому послужило грубое обращение 28-летнего игрока со своим котом.

В 2021 году во Франции были приняты новые законы в связи с правами животных. За грубое обращение с котом футболисту грозят до 4 лет тюремного заключения или штраф в размере 60 000 евро.

Французское законодательство позволяет судить гражданина за преступление, совершенное за границей.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 12 матчах и забил один гол. Его контракт истекает в 2025 году.

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Версия на английском языке West Ham's Kurt Zouma may be arrested for animal cruelty
Версия на азербайджанском языке Pişiyi təpikləyən futbolçu həbs oluna bilər

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