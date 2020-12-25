Ударившего судью игрока приговорили к 100 часам общественных работ

Суд вынес вердикт по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тысяч рублей. Он сохранил своё звание мастера спорта.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего обычного". В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.