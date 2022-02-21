О нас
Аудио новости

Игроку "Милана" грозит судебное разбирательство из-за инцидента с собакой

Игроку "Милана" грозит судебное разбирательство из-за инцидента с собакой Защитнику "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандесу грозит судебное разбирательство из-за инцидента с его собакой.
Футбол
21 февраля 2022 г. 20:48
Игроку Милана грозит судебное разбирательство из-за инцидента с собакой

Защитнику "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандесу грозит судебное разбирательство из-за инцидента с его собакой.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC Sport, пес Эрнандеса сбежал из дома после того, как парадные ворота остались открытыми, и выбежал на улицу, где загрыз насмерть пинчера, которого выгуливала 74-летняя женщина.

Женщина отчаянно пыталась спасти свою собаку. Племянница женщины заявила, что ее тетя госпитализирована из-за перенесенного шока, и что они намерены возбудить судебное дело против Эрнандеса.

Теперь Тео Эрнандесу могут предъявить обвинения в халатности и неосуществлении контроля над опасной собакой.

Отметим, что недавно Тео продлил контракт с "Миланом". Новое соглашение 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Milan"ın futbolçusu itinə görə məhkəmə qarşısına çıxarılıb

Другие новости из категории

Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола
Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола
21 февраля 2022 г. 19:37
Главный тренер Базеля отправлен в отставку
Главный тренер "Базеля" отправлен в отставку
21 февраля 2022 г. 19:05
Фанаты пригрозили Легия возможным повторным нападением
Фанаты пригрозили "Легия" возможным повторным нападением
21 февраля 2022 г. 17:42
В Премьер-лиге Азербайджана произошло знаменательное событие
В Премьер-лиге Азербайджана произошло знаменательное событие
21 февраля 2022 г. 12:09
На мачт Карабах – Марсель продано более 8 тыс. билетов
На мачт "Карабах" – "Марсель" продано более 8 тыс. билетов
21 февраля 2022 г. 11:36
Ла Лига: «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби
Ла Лига: «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби
21 февраля 2022 г. 08:23
Серия А: «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»
Серия А: «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»
21 февраля 2022 г. 06:11
Ла Лига: Бетис победил Мальорку
Ла Лига: "Бетис" победил "Мальорку"
21 февраля 2022 г. 04:47
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М
21 февраля 2022 г. 03:40
Соперник «Карабаха» на своем поле уступил «Клермону»
ВидеоСоперник «Карабаха» на своем поле уступил «Клермону»
21 февраля 2022 г. 01:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi