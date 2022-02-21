Игроку "Милана" грозит судебное разбирательство из-за инцидента с собакой

Защитнику "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандесу грозит судебное разбирательство из-за инцидента с его собакой.

Защитнику "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандесу грозит судебное разбирательство из-за инцидента с его собакой.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC Sport, пес Эрнандеса сбежал из дома после того, как парадные ворота остались открытыми, и выбежал на улицу, где загрыз насмерть пинчера, которого выгуливала 74-летняя женщина.

Женщина отчаянно пыталась спасти свою собаку. Племянница женщины заявила, что ее тетя госпитализирована из-за перенесенного шока, и что они намерены возбудить судебное дело против Эрнандеса.

Теперь Тео Эрнандесу могут предъявить обвинения в халатности и неосуществлении контроля над опасной собакой.

Отметим, что недавно Тео продлил контракт с "Миланом". Новое соглашение 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.