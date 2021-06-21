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Игроков сборной Чили накажут за посещение парикмахера

Игроков сборной Чили накажут за посещение парикмахера Чилийская федерация футбола заявило том, что накажет футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки.
Футбол
21 июня 2021 г. 03:18
Игроков сборной Чили накажут за посещение парикмахера
Артуро Видаль

Чилийская федерация футбола заявило том, что накажет футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки.

Как передает Report, об этом сообщает сайт федерации футбола страны.

"Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации, и отмечаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус 19 июня", - говорится в заявлении.

Напомним, что в первых двух матчах турнира команда Чили набрала четыре очка. Сначала команда сыграла 1:1 с Аргентиной, гол на счету Варгаса. Затем чилийцы одолели с минимальным счетом команду Боливии, мяч забил Бен Бреретон с подачи все того же Варгаса.

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