​Игроков "Барселоны" протестируют на COVID-19

В рамках подготовки к возможному возобновлению сезона футболисты каталонской "Барселоны" 6 мая пройдут тестирование на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на Marca, если результаты будут благоприятными, игроки смогут начать индивидуальные тренировки на базе под наблюдением физиотерапевтов. При этом переодеваться и принимать душ игроки будут только дома.

Во второй фазе подготовки игроки смогут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей. В третьей стадии футболистам будет разрешено посещать теоретические занятия группами численностью не более 14 человек. Всё это будет актуально лишь в том случае, если эпидемия коронавируса в Испании пойдет на спад. Тогда Ла Лига может возобновиться через месяц после начала тренировок.