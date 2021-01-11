Игроком "Фенербахче" заинтересовались именитые клубы

Московский ЦСКА предложил 10 миллионов евро за полузащитника стамбульского "Фенербахче" Озана Туфана

Московский ЦСКА предложил 10 миллионов евро за полузащитника стамбульского "Фенербахче" Озана Туфана.

Как передает Report со ссылкой на издание Hürriyyet, 25-летним футболистом также заинтересовались итальянский "Милан", английские "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич Альбион". Однако "Фенербахче" не намерен отпускать Туфана менее, чем за 15 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Озан провел 33 матча и забил 6 голов, также отметившись 6 результативными передачами. В текущем сезоне центральный полузащитник отличился 4 раза в 15 матчах и сделал 5 результативных передач.