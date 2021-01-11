Игроком "Фенербахче" заинтересовались именитые клубы 

Московский ЦСКА предложил 10 миллионов евро за полузащитника стамбульского "Фенербахче" Озана Туфана.
Как передает Report со ссылкой на издание Hürriyyet, 25-летним футболистом также заинтересовались итальянский "Милан", английские "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич Альбион". Однако "Фенербахче" не намерен отпускать Туфана менее, чем за 15 млн евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Турции Озан провел 33 матча и забил 6 голов, также отметившись 6 результативными передачами. В текущем сезоне центральный полузащитник отличился 4 раза в 15 матчах и сделал 5 результативных передач.