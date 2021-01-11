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Игроком "Фенербахче" заинтересовались именитые клубы 

Игроком "Фенербахче" заинтересовались именитые клубы  Московский ЦСКА предложил 10 миллионов евро за полузащитника стамбульского "Фенербахче" Озана Туфана
Футбол
11 января 2021 г. 08:02
Игроком Фенербахче заинтересовались именитые клубы 
Озан Туфан

Московский ЦСКА предложил 10 миллионов евро за полузащитника стамбульского "Фенербахче" Озана Туфана.

Как передает Report со ссылкой на издание Hürriyyet, 25-летним футболистом также заинтересовались итальянский "Милан", английские "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич Альбион". Однако "Фенербахче" не намерен отпускать Туфана менее, чем за 15 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Озан провел 33 матча и забил 6 голов, также отметившись 6 результативными передачами. В текущем сезоне центральный полузащитник отличился 4 раза в 15 матчах и сделал 5 результативных передач.

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