Игроком "Барселоны" интересуются семь европейских клубов

Семь клубов, включая мюнхенскую "Баварию", интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати.
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Также интерес к Фати проявляют четыре английские команды, в числе которых "Арсенал" и "Тоттенхэм". Игрок редко появляется в стартовом составе в последних матчах и топ-клубы могут воспользоваться этим обстоятельством, чтобы переманить Ансу. Хави заявил, что "Барселона" не собирается продавать Фати и что в клубе верят в игрока.
Контракт Фати с "Барселоной" рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет € 1 млрд.