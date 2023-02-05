Игроком "Барселоны" интересуются семь европейских клубов

Семь клубов, включая мюнхенскую "Баварию", интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати.

Семь клубов, включая мюнхенскую "Баварию", интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, мюнхенцы крайне заинтересованы в переходе игрока, но официальных предложений "Барсе" клуб не делал.

Также интерес к Фати проявляют четыре английские команды, в числе которых "Арсенал" и "Тоттенхэм". Игрок редко появляется в стартовом составе в последних матчах и топ-клубы могут воспользоваться этим обстоятельством, чтобы переманить Ансу. Хави заявил, что "Барселона" не собирается продавать Фати и что в клубе верят в игрока.

Контракт Фати с "Барселоной" рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет € 1 млрд.