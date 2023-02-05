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Игроком "Барселоны" интересуются семь европейских клубов

Игроком "Барселоны" интересуются семь европейских клубов Семь клубов, включая мюнхенскую "Баварию", интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати.
Футбол
5 февраля 2023 г. 13:50
Игроком Барселоны интересуются семь европейских клубов

Семь клубов, включая мюнхенскую "Баварию", интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, мюнхенцы крайне заинтересованы в переходе игрока, но официальных предложений "Барсе" клуб не делал.

Также интерес к Фати проявляют четыре английские команды, в числе которых "Арсенал" и "Тоттенхэм". Игрок редко появляется в стартовом составе в последних матчах и топ-клубы могут воспользоваться этим обстоятельством, чтобы переманить Ансу. Хави заявил, что "Барселона" не собирается продавать Фати и что в клубе верят в игрока.

Контракт Фати с "Барселоной" рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет € 1 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Avropanın 7 klubu “Barselona”nın hücumçusunu istəyir

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