Игроки Уругвая после проигрыша в полуфинале "Копы" затеяли драку с фанатами из Колумбии

Сборная Колумбии по футболу вышла в финал "Копы Америки", минимально обыграв в полуфинале Уругвай. После напряженной игры между уругвайскими игроками и колумбийскими болельщиками завязалась драка.

Сборная Колумбии по футболу вышла в финал "Копы Америки", минимально обыграв в полуфинале Уругвай. После напряженной игры между уругвайскими игроками и колумбийскими болельщиками завязалась драка.

Как сообщает Report , матч прошел на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Единственный гол в игре забил 30-летний полузащитник английского "Кристал Пэлас" Джефферсон Лерма на 39-й минуте. Спустя семь минут другой игрок английского клуба Даниэль Муньос был удален с поля после второй желтой карточки.

Сразу после игры между уругвайскими игроками и колумбийскими болельщиками завязалась драка. Среди игроков, принявших участие в драке, были нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и защитник "Барселоны" Рональд Араухо. Во время потасовки один из болельщиков ударил Нуньес по голове.

Говоря о причинах инцидента в беседе с изданием El Observador, защитник сборной Уругвая Хосе Хименес отметил, что колумбийские болельщики подвергли опасности семьи уругвайских игроков.

"Фанаты из Колумбии угрожали всем нашим семьям и не позволяли нам говорить в микрофон. Это катастрофа, наши семьи оказались в опасности. Нам пришлось подняться на трибуны, чтобы забрать своих близких с новорожденными малышами", - сказал Хименес.