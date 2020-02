Игроки "Хоффенхайма" и "Баварии" объединились из-за поведения фанатов - ФОТО - ВИДЕО

Болельщики "Баварии" в матче 24-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" (6:0) оскорбляли президента соперника Дитмара Хоппа.

Как передает Report, встреча была прервана на 66-й минуте из-за того, что фанаты вывесили оскорбительные баннеры в адрес Хоппа. Матч был продолжен после того, как к фанатскому сектору подошли главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик и несколько игроков мюнхенского клуба. На 78-й минуте главный арбитр вновь прервал матч, и игроки обеих команд покинули поле. В этот раз фанатов "Баварии" вести себя прилично уговаривали спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.

Через несколько минут команды вернулись на поле, но до конца матча уже не шли в атаку, просто перекатывая мяч в центре поля.

