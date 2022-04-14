Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку после матча

Между футболистами «Атлетико» и «Манчестер Сити» произошла стычка во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Между футболистами «Атлетико» и «Манчестер Сити» произошла стычка во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По данным источника, защитник «Атлетико» Стефан Савич и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сперва устроили разборки на футбольном поле. После завершения матча игроки продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении, и в конфликт вмешалась полиция.

Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом».