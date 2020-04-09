​Игроки АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом в Англии

Футболисты клубов английской Премьер-лиги в своих социальных сетях объявили о создании фонда для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии на фоне борьбы с коронавирусом.

Как передает Report, заявление было опубликовано с хештегом #PlayersTogether. В нем говорится, что фонд поможет оперативно выделять средства на борьбу с коронавирусом и улучшать благосостояние как медиков, так и пациентов. При этом игроки отметили, что данный шаг является их инициативой и не связан с сотрудничеством между клубами и лигой.

О создании фонда стало известно на прошлой неделе. Его инициатором стал капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.