Игрока сборной Азербайджана могут арестовать на 5 лет

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Футболиста сборной Азербайджана и испанского клуба "Алкоркон" могут арестовать на 5 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Europa Press, 26-летнего нападающего обвиняют в распространении видео сексуального характера с участием товарищей по команде "Эйбар", где он выступал в 2015 году, Серхио Энрича и Антонио Луна.

Несмотря на просьбы женщины, вступившей в интимную близость с Энричем и Луна, не снимать видео, они не просто не выполнили просьбу, но еще и поделились видео с другими людьми. Это видео футболисты по собственной воле отправили по Whatsapp Эдди Исрафилову.

По словам адвоката потерпевшей Иниго Ируи, суд обвиняет Энрича и Луну за съемку против воли снимаемого, а также Исрафилова. Согласно изменениям в УК от 2015 года, за съемку и распространение видео против воли человека за это правонарушение предусмотрено от 2 до 5 лет лишения свободы.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы в связи с нанесенный ей морально-материальным ущербом. Игроки в своих показаниях попросили простить их. По завершении расследования будет выдвинуто официальное обвинение и зачитан приговор.

Отметим, что с 2015 года Эдди Исрафилов провел в сборной Азербайджана 8 игр.