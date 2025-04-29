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Игрок "Сумгайыта" провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана

Игрок "Сумгайыта" провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана Игрок "Сумгайыта" провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана
Футбол
29 апреля 2025 г. 10:02
Игрок Сумгайыта провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана

Игрок футбольной команды "Сумгайыт" Вугар Мустафаев провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилей капитана представителя "города молодежи" состоялся в XXXII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Он вышел в стартовом составе на домашний матч против "Нефтчи" (2:2). 31-летний футболист в своем 250 матче забил 2 гола.

Мустафаев выступал за 5 клубов Премьер-лиги. У него было 16 игр в составе "Баку", 12 - "Симурга", 8 (1 гол) - "Карабаха", 77 (1 гол) - "Зиря" и 137 - "Сумгайыта".

Мустафаев является 77-м футболистом в истории чемпионатов страны, сыгравшим 250 и более матчей.

Его дебют состоялся в сезоне 2013/2014. Мустафаев вышел на поле в матче "Баку" - "Хазар Лянкяран" (3:0) 22 ноября 2013 года.

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt"ın futbolçusu ölkə çempionatlarında 250-ci oyununu keçirib

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