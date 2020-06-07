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Игрок сборной Азербайджана поучаствовал в победе над бывшим клубом

​Игрок сборной Азербайджана поучаствовал в победе над бывшим клубом

Клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге", за который выступает футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, в XXX туре принимал "Карлсруэ".

Как передает Report, встреча на "Эрцгебиргештадион" завершилась минимальной победой хозяев поля – на 10-ой минуте отличился Флориан Крюгер.

Назаров вышел в стартовом составе и был заменен на 90-ой минуте.

Благодаря этому результату "Эрцгебирге" набрал 41 очко и поднялся на 7-ую строчку в таблице.

Отметим, что Дмитрий Назаров выступал за "Карлсруэ" в 2013-2016 годы.

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