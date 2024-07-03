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Игрок сборной Турции установил два рекорда в матче против Австрии

Игрок сборной Турции установил два рекорда в матче против Австрии
Футбол
3 июля 2024 г. 12:16
Игрок сборной Турции установил два рекорда в матче против Австрии

В 1/8 финала чемпионата Европы в Германии футболист сборной Турции Мерих Демирал установил два рекорда в матче против Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 26-летний защитник, забивший гол на 1-й минуте встречи, установил рекорд самого раннего гола в плей-офф чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд был установлен в четвертьфинале ЕВРО-2016 в матче Португалия - Польша. Игрок польской сборной Роберт Левандовски отличился через 1 минуту 40 секунд после начала матча, в котором Португалия одержала победу в серии пенальти (5:3).

М.Демирал, забивший два гола в матче против Австрии, также стал первым игроком в истории сборной Турции, оформившим дубль в матче плей-офф чемпионата Европы.

Напомним, что матч завершился победой сборной Турции со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə millisinin üzvü Avstriya ilə oyunda iki rekorda imza atıb

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