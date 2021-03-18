Игрок сборной Португалии может пропустить матч с Азербайджаном

Сборная Португалии по футболу может понести серьезную потерю в преддверии матча отборочного турнира к ЧМ-2022 с Азербайджаном

Сборная Португалии по футболу может понести серьезную потерю в преддверии матча отборочного турнира к ЧМ-2022 с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на издание A Bola, выбыл из строя один из ведущих футболистов команды Ренату Саншеш.

24-летний полузащитник французского "Лилля" повредил левую ногу в преддверии матча 1/8 финала Кубка Франции против ПСЖ (0:3). Восстановление футболиста к матчам отборочного турнира стоит под вопросом.

Отметим, что матч Португалия – Азербайджан пройдет 24 марта на стадионе "Ювентус" в Турине и начнется в 23:45 по бакинскому времени.