Игрок сборной Нидерландов подозревается в торговле наркотиками

У главной звезды московского "Спартака" Квинси Промеса, кажется, большие проблемы с законом на родине. Футболист сборной Нидерландов подозревается в сбыте наркотиков.

У главной звезды московского "Спартака" Квинси Промеса, кажется, большие проблемы с законом на родине. Футболист сборной Нидерландов подозревается в сбыте наркотиков.

Как передает Report, об этом утверждается голландское издание De Telegraaf.

Так, по данному делу его кузен в настоящий момент находится в тюрьме общины Замстад.

По информации источника, Промес и его семья вложили крупную сумму денег в большую партию наркотиков. Речь идет о 4 тысячах килограммах кокаина, который был перехвачен бельгийской полицией в апреле 2020 года. Оптовая стоимость партии составляет 120 миллионов евро.