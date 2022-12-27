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Игрок сборной Нидерландов Коди Гакпо перешел в "Ливерпуль"

Игрок сборной Нидерландов Коди Гакпо перешел в "Ливерпуль" Нападающий эйндховенского ПСВ Коди Гакпо продолжит карьеру в "Ливерпуле".
Футбол
27 декабря 2022 г. 08:43
Игрок сборной Нидерландов Коди Гакпо перешел в Ливерпуль

Нападающий эйндховенского ПСВ Коди Гакпо продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу нидерландского клуба, переход состоится после открытия зимнего трансферного окна в Англии.

В ближайшее время 23-летний футболист отправится в Англию для подписания документов и прохождения необходимых процедур перед трансфером. Детали сделки не разглашаются, однако сообщается, что этот трансфер станет рекордным для ПСВ.

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах в составе сборной Нидерландов и забил три гола. На клубном уровне нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Нидерландов, забил девять голов и отметился 12 результативными передачами.

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Версия на азербайджанском языке Niderland millisinin futbolçusu "Liverpul"a keçib

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