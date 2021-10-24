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Игрок сборной Азербайджана забил свой первый гол за турецкий клуб

Игрок сборной Азербайджана забил свой первый гол за турецкий клуб Турецкий "Бурсаспор", где выступает игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров провел свой очередной матч в первой лиге.
Футбол
24 октября 2021 г. 19:16
Игрок сборной Азербайджана забил свой первый гол за турецкий клуб
Намик Алескеров

Турецкий "Бурсаспор", где выступает игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров провел свой очередной матч в первой лиге.

Как сообщает Report, в 10-м туре команда встретилась с "Балыкесирспором".

Матч завершился победой "Бурсаспора" со счетом 2:0. Алескеров, вышедший в стартовом составе, забил гол на 29-й минуте.

Таким образом, наш полузащитник забил свой первый гол в официальных играх за свой клуб.

На 88-й минуте Намик Алескеров был заменен.

"Бурсаспор" увеличивший количество очков до 11 после девяти игр, делит 9-12 места.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin futbolçusu Türkiyə klubunda ilk qolunu vurub

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