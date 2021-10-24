Игрок сборной Азербайджана забил свой первый гол за турецкий клуб

Турецкий "Бурсаспор", где выступает игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров провел свой очередной матч в первой лиге.

Турецкий "Бурсаспор", где выступает игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров провел свой очередной матч в первой лиге.

Как сообщает Report, в 10-м туре команда встретилась с "Балыкесирспором".

Матч завершился победой "Бурсаспора" со счетом 2:0. Алескеров, вышедший в стартовом составе, забил гол на 29-й минуте.

Таким образом, наш полузащитник забил свой первый гол в официальных играх за свой клуб.

На 88-й минуте Намик Алескеров был заменен.

"Бурсаспор" увеличивший количество очков до 11 после девяти игр, делит 9-12 места.