Игрок сборной Азербайджана забил свой первый гол за турецкий клуб

Турецкий "Бурсаспор", где выступает игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров провел свой очередной матч в первой лиге.
Как сообщает Report, в 10-м туре команда встретилась с "Балыкесирспором".
Матч завершился победой "Бурсаспора" со счетом 2:0. Алескеров, вышедший в стартовом составе, забил гол на 29-й минуте.
Таким образом, наш полузащитник забил свой первый гол в официальных играх за свой клуб.
На 88-й минуте Намик Алескеров был заменен.
"Бурсаспор" увеличивший количество очков до 11 после девяти игр, делит 9-12 места.