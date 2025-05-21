Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу: Верим, что в конце мундиаля отпразднуем чемпионство

Верим, что в конце мундиаля отпразднуем чемпионство.

Верим, что в конце мундиаля отпразднуем чемпионство.

Как передает Report, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Мирмехди Рзаев журналистам после матча чемпионата мира против Бахрейна в Баку.

Футболист прокомментировал дебютную встречу сборной на мундиале, завершившуюся со счетом 1:1:

"Сейчас наша главная цель - выйти из группы. В этой игре нам не повезло. Мы не смогли реализовать свои голевые моменты. У нас не было много возможности тренироваться на этом поле. Сопернику повезло. На протяжении всей игры мы доминировали. К сожалению, из-за одной ошибки пропустили гол. Верим, что в конце мундиаля сможем отпраздновать чемпионство. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Сегодня они были великолепны".

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу в Баку завершится 1 июня.