Игрок сборной Армении изгнан из голландского клуба

Голландский клуб "Виллем II" разорвал контракт аренды с игроком сборной Армении Аразом Озбилизом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт тилбургского представителя, причиной этого стало желание 29-летнего полузащитника выйти на поле без замены на матче с "Фортуна Сиддард", в котором они выигрывали со счетом 3:2. В результате было принято решение удалить Озбилиза из команды. После этого инцидента опытный игрок вернулся в турецкий "Бешикташ", которому принадлежит по контракту. Армянский футболист в составе "Виллем II", который арендовал его летом прошлого года, забил один гол и сделал одну плодотворную подачу. "Черные орлы" в январе 2016 года передали его российскому "Спартаку".

Отметим, что ранее Араз Озбилиз был арендован испанским "Райо Вальекано" и молдавским "Шерифом".