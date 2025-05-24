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Игрок сборной Аргентины заявил о высоком уровне организации ЧМ по мини-футболу в Баку

Игрок сборной Аргентины заявил о высоком уровне организации ЧМ по мини-футболу в Баку Чемпионат мира по мини-футболу в Баку организован на высоком уровне.
Футбол
24 мая 2025 г. 20:13
Игрок сборной Аргентины заявил о высоком уровне организации ЧМ по мини-футболу в Баку

Чемпионат мира по мини-футболу в Баку организован на высоком уровне.

Об этом сказал Report игрок сборной Аргентины Лусиано Монсеррат, комментируя проходящий в азербайджанской столице турнир.

Он отметил, что очарован красотой Баку.

"Баку - красивый город. Национальная арена гимнастики идеальное место для проведения этого турнира", - сказал Л.Монсеррат.

Аргентинец также рассказал о встрече со сборной Грузии, в которой они проиграли со счетом 6:1.

"Мы не хотели бы проиграть. Составы большинства команд-соперников сформированы из профессиональных игроков. У нас же таких футболистов нет. Приезжая на чемпионат мира, нашей главной целью было выйти из группы", - добавил он.

Отметим, что выступающая в группе G Аргентина в первых двух турах группового этапа чемпионата проиграла Чехии 1:2 и Грузии 1:6.

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Версия на азербайджанском языке Argentina millisinin üzvü Bakıda keçirilən dünya çempionatının təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirib

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