Игрок румынского клуба получил сильный удар ногой по лицу во время матча - ВИДЕО

Нападающий бухарестского “Динамо” Славко Перович получил сильный удар ногой по лицу во время матча 25-го тура чемпионата Румынии со “Стяуа” (2:1).

Как передает Report, удар Перовичу нанёс защитник “Стяуа” Юлиан Крыстя, который за это получил красную карточку. Перович в результате удара потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

Врач “Динамо” сообщил, что диагноз футболиста будет известен в ближайшие два дня.

“Такие травмы характерны для бокса или матчей ММА”, - сказал доктор.

“Динамо” Бухарест, набрав 34 очка, поднялось на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Румынии. Впрочем, отставание клуба от первой шестерки, которая разыграет медали и места в еврокубках, составляет шесть очков. “Стяуа” (43) - на третьем месте.