 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Игрок "Ромы" попал в аварию

    Диего Перотти на управляемом им Porsche Cayenne попал в аварию по дороге на тренировку

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Футболист итальянской команды "Рома", находящейся в одной группе с "Карабахом" в Лиге чемпионов, Диего Перотти попал в автоаварию.

    Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, инцидент произошел сегодня утром.

    Аргентинский полузащитник попал в аварию на управляемом им Porsche Cayenne по дороге на тренировку. Автомобиль сильно поврежден, однако сам 29-летний футболист и другие участники аварии не пострадали.

    Отметим, что сегодня "Рома" примет "Спаль" в рамках XV тура серии А. Матч "Рома" – "Карабах" в VI туре Лиги чемпионов состоится 5 декабря.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi