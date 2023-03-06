Игрок "Реала" хочет перейти в "Барселону"

Полузащитник Марко Асенсио допускает переход из «Реала» в «Барселону».

Полузащитник Марко Асенсио допускает переход из «Реала» в «Барселону».

Как передает Report со сылкой на Diario Sport, футболист зол на мадридский клуб и главного тренера Карло Анчелотти из-за того, что в 2023 году проводит на поле мало времени. Так, он был недоволен тем, что итальянский тренер заставил его разминаться более получаса во время игры с "Бетисом" (0:0) 5 марта, но так и не выпустил на поле.

Если раньше предполагалось, что испанец может продлить контракт с нынешней командой, то сейчас он всерьез задумался о том, чтобы покинуть ее в качестве свободного агента летом.

Он готов выслушать предложение "Барселоны", хотя сами каталонцы пока ничего не предпринимали по данному вопросу.

"Блауграна" пока просто следит за ситуацией и не хочет вмешиваться в происходящее. В то же время "Арсенал" и "Милан" контактировали с окружением Асенсио.