Игрок "Реал Мадрида" вошел в историю Ла Лиги

Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема вписал свое имя в историю Ла Лиги.

Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема вписал свое имя в историю Ла Лиги.

Как передает Report, этого 34-летний нападающий Карим Бензема добился, оформив хет-трик в игре против "Сельты Виго" в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, Бензема отличился в чемпионате 197-й раз. Он обошел бывшего игрока "Валенсии" Эдмундо Суареса, забившего 195 голов, и поднялся на 10-ю строчку в списке футболистов, забивших наибольшее число голов.

"Реал Мадрид" обыграл "Сельту Виго" со счетом 5:2. В настоящее время бомбардиром Ла Лиги является выступающий во французском ПСЖ экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси, в его активе 474 гола.