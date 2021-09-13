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Игрок "Реал Мадрида" вошел в историю Ла Лиги

Игрок "Реал Мадрида" вошел в историю Ла Лиги Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема вписал свое имя в историю Ла Лиги.
Футбол
13 сентября 2021 г. 10:00
Игрок Реал Мадрида вошел в историю Ла Лиги

Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема вписал свое имя в историю Ла Лиги.

Как передает Report, этого 34-летний нападающий Карим Бензема добился, оформив хет-трик в игре против "Сельты Виго" в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, Бензема отличился в чемпионате 197-й раз. Он обошел бывшего игрока "Валенсии" Эдмундо Суареса, забившего 195 голов, и поднялся на 10-ю строчку в списке футболистов, забивших наибольшее число голов.

"Реал Мадрид" обыграл "Сельту Виго" со счетом 5:2. В настоящее время бомбардиром Ла Лиги является выступающий во французском ПСЖ экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси, в его активе 474 гола.

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Версия на английском языке Real Madrid striker makes history in La Liga match
Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in hücumçusu La Liqanın tarixinə düşüb

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