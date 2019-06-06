​Игрок "Нефтчи" получил серьезную травму в лагере сборной Гаити

Футболист клуба "Нефтчи" Сони Мустивар получил серьезную травму в лагере сборной Гаити

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Гаити, 29-полузащитник на одной из тренировок получил травму, столкнувшись с товарищем по команде. После МРТ (магнитно-резонансная томография) был диагностирован разрыв внутренних связок правого колена.

Сообщается, что по этой причине Мустивар не сможет выходить на поле от 1 до 3 месяцев. Однако в этот период не потребуется хирургического вмешательства. Так, "Нефтчи" не сможет воспользоваться услугами легионера из Центральной Америки в квалификационном этапе Лиги Европы.

Отметим, что сборная Гаити готовится к Gold Cup, организуемого в США, Коста-Рике и Ямайке. Соревнование, в котором принимают участие 16 стран Северной и Центральной Америки, пройдет с 15 июня по 7 июля.