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Игрок московского "Спартака" обвиняется в контрабанде 1,3 тонны наркотиков

Игрок московского "Спартака" обвиняется в контрабанде 1,3 тонны наркотиков Нидерландскому нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу предъявлено официальное обвинение в контрабанде кокаина.
Футбол
31 мая 2023 г. 07:11
Игрок московского Спартака обвиняется в контрабанде 1,3 тонны наркотиков

Нидерландскому нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу предъявлено официальное обвинение в контрабанде кокаина.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Прокуратура Нидерландов хочет привлечь футболиста к ответственности за причастность к ввозу двух партий наркотиков.

Сообщается, что одна партия весит около 650 кг, а другая — почти 720 кг. Запрещённые вещества были перехвачены в порту Антверпена в январе 2020 года. Полиция прослушивала телефон игрока. Информация правоохранительных органов использовалась также в деле о нанесении Промесом ножевого ранения двоюродному брату.

Общая сумма партии оценивается в 75 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandlı futbolçu Belçikaya 1 300 kq narkotik gətirməkdə ittiham edilir

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