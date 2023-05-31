Игрок московского "Спартака" обвиняется в контрабанде 1,3 тонны наркотиков

Нидерландскому нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу предъявлено официальное обвинение в контрабанде кокаина.
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Прокуратура Нидерландов хочет привлечь футболиста к ответственности за причастность к ввозу двух партий наркотиков.
Сообщается, что одна партия весит около 650 кг, а другая — почти 720 кг. Запрещённые вещества были перехвачены в порту Антверпена в январе 2020 года. Полиция прослушивала телефон игрока. Информация правоохранительных органов использовалась также в деле о нанесении Промесом ножевого ранения двоюродному брату.
Общая сумма партии оценивается в 75 млн долларов.