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Игрок "Милана" пропустит четыре месяца из-за травмы

Игрок "Милана" пропустит четыре месяца из-за травмы Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер не выйдет на поле в 2024 году из-за травмы, полученной в расположении сборной Алжира.
Футбол
11 сентября 2024 г. 21:52
Игрок Милана пропустит четыре месяца из-за травмы

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер не выйдет на поле в 2024 году из-за травмы, полученной в расположении сборной Алжира.

Как передает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, 26-летнему хавбеку была диагностирована серьезная травма икроножной мышцы правой ноги.

Через неделю Беннасер пройдет повторное обследование, чтобы определить, потребуется ли ему операция. Игрок пропустит от трех до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в одном матче Серии А.

Отметим, что с декабря 2020 года Беннасер в общей сложности пропустил более 400 дней из-за травм. Самой серьезной была травма колена, полученная в матче Лиги чемпионов против "Интера". Полузащитник также перенес две операции (одну на стопе, другую — на двуглавой мышце бедра).

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Версия на азербайджанском языке "Milan"ın yarımmüdafiəçisi zədə səbəbindən 4 ay futboldan uzaq qalacaq

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