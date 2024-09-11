Игрок "Милана" пропустит четыре месяца из-за травмы

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер не выйдет на поле в 2024 году из-за травмы, полученной в расположении сборной Алжира.

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер не выйдет на поле в 2024 году из-за травмы, полученной в расположении сборной Алжира.

Как передает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, 26-летнему хавбеку была диагностирована серьезная травма икроножной мышцы правой ноги.

Через неделю Беннасер пройдет повторное обследование, чтобы определить, потребуется ли ему операция. Игрок пропустит от трех до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в одном матче Серии А.

Отметим, что с декабря 2020 года Беннасер в общей сложности пропустил более 400 дней из-за травм. Самой серьезной была травма колена, полученная в матче Лиги чемпионов против "Интера". Полузащитник также перенес две операции (одну на стопе, другую — на двуглавой мышце бедра).