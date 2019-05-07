​Игрок ”Милана” отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

Между главным тренером “Милана” Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с “Болоньей“ (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, передает Report.

В середине тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья, и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко оскорбил Гаттузо.

“То, что произошло — наше дело. Я попросил Бакайоко подготовиться, но через определённое время он даже не надел щитки, поэтому выпустил другого игрока. Мы представляем престижный клуб, посмотрим, что будет дальше, всё дело в уважении. Игроки могут сказать мне всё, что угодно, но им не хватает уважения к товарищам по команде. У нас сейчас другие приоритеты, увидимся в конце сезона. Любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один в комнате, где смогу говорить на моём языке, чего нельзя делать перед камерами“, — цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Напомним, несколько дней назад Бакайоко на час опоздал на тренировку, за что был оштрафован на € 90 тыс. Кроме того, Гаттузо закрыл игроков “Милана“ на базе клуба на 5 дней.

24-летний футболист перешёл в “Милан“ прошлым летом из “Челси“ на правах аренды с правом выкупа за € 35 млн. В этом сезоне провёл 28 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.