Игрок "Милана" может перебраться в Турцию

Защитник "Милана" Леонардо Дуарте близок к переезду в Турцию

Защитник "Милана" Леонардо Дуарте близок к переезду в Турцию.

Как передает Report со Tuttomercatoweb, итальянский клуб ведёт переговоры с "Истанбул Башакшехиром". Стороны очень близки к достижению соглашения, речь идёт об аренде до конца сезона.

24-летний Дуарте перешёл в "Милан" в августе 2019 года из "Фламенго", сумма трансфера составила десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец редко появляется на поле, в его активе лишь три матча.

Отметим, что контракт Дуарте с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается всего лишь в три миллиона евро.