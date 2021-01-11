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Игрок "Милана" может перебраться в Турцию

Игрок "Милана" может перебраться в Турцию Защитник "Милана" Леонардо Дуарте близок к переезду в Турцию
Футбол
11 января 2021 г. 00:55
Игрок Милана может перебраться в Турцию
Леонардо Дуарте

Защитник "Милана" Леонардо Дуарте близок к переезду в Турцию.

Как передает Report со Tuttomercatoweb, итальянский клуб ведёт переговоры с "Истанбул Башакшехиром". Стороны очень близки к достижению соглашения, речь идёт об аренде до конца сезона.

24-летний Дуарте перешёл в "Милан" в августе 2019 года из "Фламенго", сумма трансфера составила десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец редко появляется на поле, в его активе лишь три матча.

Отметим, что контракт Дуарте с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается всего лишь в три миллиона евро.

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Версия на азербайджанском языке "Milan"ın futbolçusu Türkiyə klubunda

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