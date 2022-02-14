Игрок "Марселя": В игре с "Карабахом" мы так же проявим характер

На этом матче мы проявили характер, надеюсь, что так же продолжим на следующих матчах.
Как передает Report, об этом футболист клуба "Марсель" Седрик Бакамбу сказал после матча XXIV тура Лиги 1, в котором его команда обыграла "Мец" со счетом 2:1.
31-летний нападающий отметил, что матч был трудным: "Мы набрали важные 3 очка. Я доволен реакцией команды".
В матче первый гол за "Марсель" забил Седрик Бакамбу.
"Марсель" проведет очередную игру 17 февраля на своем поле против "Карабаха". Первая игра этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА стартует в 00:00 по бакинскому времени. Ответный матч состоится 24 февраля в Баку.