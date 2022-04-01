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Игрок «Лестера» пропустит остаток сезона из-за травмы

Игрок «Лестера» пропустит остаток сезона из-за травмы Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди не поможет команде в ближайшее время. 25-летний нигериец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.
Футбол
1 апреля 2022 г. 08:59
Игрок «Лестера» пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди не поможет команде в ближайшее время. 25-летний нигериец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Ндиди уже перенес операцию.

«Ндиди не сыграет в этом сезоне. Это печально для нас, но он будет готовиться к следующему сезону. Он получил неприятную травму, из-за которой ему пришлось сделать операцию, и теперь он будет восстанавливаться до июня», - отметил тренера «Лестера» Брендан Роджерс.

Отметим, что в этом сезоне Ндиди сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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