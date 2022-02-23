Игрок "Карабаха": Будем бороться до последнего

"Наш ждет тяжелая игра". Как передает Report, об этом футболист "Карабаха" Кади Борхес сказал на пресс-конференции в преддверии ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА. 26-летний полузащит

"Наш ждет тяжелая игра".

Как передает Report, об этом футболист "Карабаха" Кади Борхес сказал на пресс-конференции в преддверии ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.

26-летний полузащитник сказал, что после первой игры они увидели, насколько соперник силен.

Бразильский игрок сказал, что на ответном матче они не сдадутся: "Мы проанализировали первую игру, сделали выводы из допущенных ошибок. Надеюсь, что ошибки не повторятся. Мы знаем свою силу. Даже, если счет будет против нас, мы можем повернуть все в нашу пользу. Не будем сдаваться, будем бороться до последнего. Надеюсь, получим нужный нам результат".

Борхес отметил, что на ответном матче команда постарается воспользоваться фактором своих болельщиков: "До выездной игры мы тоже знали, какой сложный матч нас ждет. Если бы мы могли воспользоваться голевыми шансами, может было бы иначе. На домашней встрече трибуны будут полными, все будут призывать нас к победе. Мы намерены проявить на поле характер и сделать все возможное".

Матч "Карабах" – "Марсель" состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.