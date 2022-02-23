О нас
Аудио новости

Игрок "Карабаха": Будем бороться до последнего

Игрок "Карабаха": Будем бороться до последнего "Наш ждет тяжелая игра". Как передает Report, об этом футболист "Карабаха" Кади Борхес сказал на пресс-конференции в преддверии ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА. 26-летний полузащит
Футбол
23 февраля 2022 г. 13:51
Игрок Карабаха: Будем бороться до последнего

"Наш ждет тяжелая игра".
Как передает Report, об этом футболист "Карабаха" Кади Борхес сказал на пресс-конференции в преддверии ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.
26-летний полузащитник сказал, что после первой игры они увидели, насколько соперник силен.
Бразильский игрок сказал, что на ответном матче они не сдадутся: "Мы проанализировали первую игру, сделали выводы из допущенных ошибок. Надеюсь, что ошибки не повторятся. Мы знаем свою силу. Даже, если счет будет против нас, мы можем повернуть все в нашу пользу. Не будем сдаваться, будем бороться до последнего. Надеюсь, получим нужный нам результат".
Борхес отметил, что на ответном матче команда постарается воспользоваться фактором своих болельщиков: "До выездной игры мы тоже знали, какой сложный матч нас ждет. Если бы мы могли воспользоваться голевыми шансами, может было бы иначе. На домашней встрече трибуны будут полными, все будут призывать нас к победе. Мы намерены проявить на поле характер и сделать все возможное".
Матч "Карабах" – "Марсель" состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın futbolçusu: "Marsel"lə oyunda təslim olmayacağıq"

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
17 февраля 2022 г. 19:20
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в России с официальным визитом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в России с официальным визитом
21 февраля 2022 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi