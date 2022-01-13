Игрок "Интера" поставил рекорд в Суперкубке Италии

Игрок "Интера" Алексис Санчес поставил рекорд в Суперкубке Италии.

Игрок "Интера" Алексис Санчес поставил рекорд в Суперкубке Италии.

Как передает Report, форвард "Интера" добился этого в игре против "Ювентуса", в которой его команда победила со счетом 2:1.

Алексис Санчес забил принесший команде гол на 120+1-й минуте и стал автором самого позднего гола в истории турнира.

Санчес превзошел Гонсало Игуаина, который в 2014 году забил за "Наполи" на 118-й минуте "Ювентусу", переведя матч (2:2) в серию пенальти (6:5).

"Интер" в шестой раз стал обладателем Суперкубка Италии.