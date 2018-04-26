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    Игрок "Бока Хуниорс" не смог забить гол из вратарской - ВИДЕО

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий "Бока Хуниорс" Рамон Абила в домашнем матче группового турнира Кубка Либертадорес против "Палмейраса" (0:2) отметился неудачным промахом. 

    Как сообщает Report, получив передачу с правого фланга, форвад не смог переправить мяч в ворота бразильского клуба, находясь во вратарской площади соперника. Голкипер гостей Жаилсон в этом моменте никак не мог помешать нападающему аргентинской команды.

    Отметим, что после четырех матчей в группе H "Бока Хуниорс" занимает второе место, набрав 5 очков. "Палмейрас" занимает первую строчку (10 очков).

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