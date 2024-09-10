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Игрок "Бирбаша Бакы" поблагодарил болельщиков за поддержку в финале Лиги чемпионов

Игрок "Бирбаша Бакы" поблагодарил болельщиков за поддержку в финале Лиги чемпионов Игрок азербайджанского мини-футбольного клуба "Бирбаша Бакы" Ризван Фарзалиев выразил благодарность болельщикам, которые на стадионе поддержали команду в финале Лиги чемпионов.
Футбол
10 сентября 2024 г. 08:30
Игрок Бирбаша Бакы поблагодарил болельщиков за поддержку в финале Лиги чемпионов

Игрок азербайджанского мини-футбольного клуба "Бирбаша Бакы" Ризван Фарзалиев выразил благодарность болельщикам, которые на стадионе поддержали команду в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, об этом футболист сказал журналистом в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину из Варшавы, где прошел турнир.

"Мы в третий раз подряд принимали участие в Лиге чемпионов. Дважды нам не удавалось завоевать трофей, в этот раз мы достигли своей цели и вернулись в Баку с кубком. Благодарю всех, кто нас поддерживал и старался ради нас", - отметил он.

Напомним, что подопечные Дани Мариуса Миту в финале турнира минимально обыграли чешскую команду "Брно" со счетом 2:1.

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