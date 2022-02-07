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Игрок "Барселоны" попал в историю

Игрок "Барселоны" попал в историю Игрок испанского клуба "Барселона" Даниэл Алвес провел 1000-й матч.
Футбол
7 февраля 2022 г. 11:54
Игрок Барселоны попал в историю

Игрок испанского клуба "Барселона" Даниэл Алвес провел 1000-й матч.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистки, 38-летний игрок добился этого на матче XXIII тура Ла Лиги против "Атлетико" (Мадрид), в котором его команда победила со счетом 4:2.

Бразильский игрок уступает игроку "Манчестера Юнайдет" Криштиану Роналду.

Алвес, забивший четвертый гол за свою команду, стал также самым возрастным автором гола в истории "Барсы" — в возрасте 38 лет и 276 дней. Бразильский защитник побил рекорд экс-игрока каталонцев Жоану Сегарре, отличившегося в возрасте 36 лет и 163 дня в сезоне-1963/64.

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