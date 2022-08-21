О нас

Игрок "Барселоны" переходит в итальянский клуб

Игрок "Барселоны" переходит в итальянский клуб Французский защитник Самуэль Юмтити покидает каталонскую "Барселону" и переезжает в итальянский чемпионат.
Футбол
21 августа 2022 г. 11:05
Игрок Барселоны переходит в итальянский клуб

Французский защитник Самуэль Юмтити покидает каталонскую "Барселону" и переезжает в итальянский чемпионат.

Как передает Report, по информации инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 29-летнего игрока станет "Лечче".

Стороны провели переговоры и согласовали аренду футболиста до окончания сезона-2022/2023. При этом заработную плату Юмтити продолжит выплачивать каталонский гранд.

Ранее стало известно о пролонгации контракта между "сине-гранатовыми" и Самуэлем до конца 2026 года. Оклад игрока был существенно урезан.

В минувшем сезоне защитник принял участие всего в одном матче за "Барселону".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın futbolçusu İtaliya klubuna keçir

Экслюзивные новости

Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi