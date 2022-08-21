Игрок "Барселоны" переходит в итальянский клуб

Французский защитник Самуэль Юмтити покидает каталонскую "Барселону" и переезжает в итальянский чемпионат.

Французский защитник Самуэль Юмтити покидает каталонскую "Барселону" и переезжает в итальянский чемпионат.

Как передает Report, по информации инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 29-летнего игрока станет "Лечче".

Стороны провели переговоры и согласовали аренду футболиста до окончания сезона-2022/2023. При этом заработную плату Юмтити продолжит выплачивать каталонский гранд.

Ранее стало известно о пролонгации контракта между "сине-гранатовыми" и Самуэлем до конца 2026 года. Оклад игрока был существенно урезан.

В минувшем сезоне защитник принял участие всего в одном матче за "Барселону".