Игрок "Арсенала" заразился коронавирусом

28-летний полузащитник лондонского "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни заразился коронавирусом в расположении сборной Египта

28-летний полузащитник лондонского "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни заразился коронавирусом в расположении сборной Египта.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Тестирование хавбека на коронавирус показало положительный результат после прибытия в Того в составе делегации Египта перед игрой отборочного турнира Кубка африканских наций 17 ноября. Футболист сразу же был помещён на самоизоляцию, его заболевание проходит бессимптомно.

Скорее всего, футболист не сможет помочь "Арсеналу" в выездной игре 9-го тура английской Премьер-лиги с "Лидс Юнайтед", запланированной на 22 ноября (начало – 20:30 по бакинскому времени).

В текущем сезоне Эль-Ненни принял участие в 11 встречах за "Арсенал" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.