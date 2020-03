Игрок английской сборной подрался с болельщиком - ВИДЕО

Футболист английской сборной и клуба "Тотенхэм Хотспур" Эрик Дайер вступил в конфликт с болельщиком после матча 1/8 финала Кубка Англии с "Норвичем".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после окончания матча 26-летний защитник вышел на трибуну, чтобы разобраться с болельщиком, который якобы оскорблял Дайера и его младшего брата во время игры. Избежать потасовки помогло присутствие стюарда, который не давал Дайеру подойти к фанату.

На вопрос об этом инциденте на пресс-конференции после матча наставник команды Жозе Моуринью сказал: "Я думаю, что Эрик Дайер сделал то, что не должен делать настоящий профессионал, но то, что сделает каждый. Этот человек оскорбил Эрика, его младший брат тоже не был доволен ситуацией. После поражения Дайер был не в настроении".

Напомним, что встреча 1/8 финала Кубка Англии между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур" завершилась победой гостей в серии пенальти со счетом 2:3.

Eric Dier apparently confronting a fan after the fan allegedly racially abused Gedson Fernandes.



Chaos at our club currently - on and off the pitch #THFC pic.twitter.com/CDtWkyykBk