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Игрок «Айнтрахта» завершил карьеру в 29 лет

Игрок «Айнтрахта» завершил карьеру в 29 лет Футболист немецкого «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер завершил карьеру в 29 лет.
Футбол
24 июня 2022 г. 00:32
Игрок «Айнтрахта» завершил карьеру в 29 лет

Футболист немецкого «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер завершил карьеру в 29 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Seuddeutsche Zeitung.

Причиной такого решения стало то, что австрийский журналист обвинил футболиста в связи с праворадикальным политиком.

«Решение Мартина стало для нас неожиданностью. Он объяснил нам свою точку зрения и причины в убедительной манере», — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше.

Отметим, что Хинтереггер выступал за «Айнтрахт» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он стал победителем Лиги Европы. В решающем матче «Айнтрахт» одолел в серии пенальти шотландский «Рейнджерс».

За сборную Австрии Хинтереггер провел 59 матчей, забив четыре мяча.

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