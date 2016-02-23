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    Игрой "Галатасарая" в Лиге Европы будут управлять российские судьи

    Главный судья матча - Владислав Безбородов

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Названы судьи предстоящей ответной встречи между итальянской командой "Лацио" и турецким "Галатасараем" 1/16 финала Лиги Европы.

    Как сообщает Report, предстоящей 25 февраля в Италии встречей будет управлять российский рефери Владислав Безбородов.

    Судьями на боковой линии будут его соотечественники Николай Голубев и Максим Гаврилин. Четвертым судьей матча будет Валерий Данченко. Функцию дополнительного помощника рефери выполнят Алексей Есков и Игорь Федотов.

    Прошедшая в Стамбуле первая встреча завершилась ничьей - 1:1.

    Отметим, что уже некоторое время между Россией и Турцией наблюдается политическая напряженность.

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