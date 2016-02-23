Игрой "Галатасарая" в Лиге Европы будут управлять российские судьи

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Названы судьи предстоящей ответной встречи между итальянской командой "Лацио" и турецким "Галатасараем" 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает Report, предстоящей 25 февраля в Италии встречей будет управлять российский рефери Владислав Безбородов.

Судьями на боковой линии будут его соотечественники Николай Голубев и Максим Гаврилин. Четвертым судьей матча будет Валерий Данченко. Функцию дополнительного помощника рефери выполнят Алексей Есков и Игорь Федотов.

Прошедшая в Стамбуле первая встреча завершилась ничьей - 1:1.

Отметим, что уже некоторое время между Россией и Турцией наблюдается политическая напряженность.