Игры Премьер-лиги Азербайджана пройдут по графику

"В информации оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджанской Республики, не говорится об откладывании массовых спортивных мероприятий, проводимых на территории страны. Поэтому игры Премьер-лиги, I Дивизиона Азербайджана и Кубка Азербайджана будут проводиться, как и было предусмотрено".

Об этом Report сообщил руководитель департамента по связям с прессой и общественностью Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгельдиев, говоря о вероятности откладывания игр чемпионата из-за коронавируса.

Представитель ПФЛ отметил, что по этому вопросу было проведено заседание, был взят пример с других стран: "Например, в Италии, где коронавирус широко распространен, отложены лишь некоторые игры. В соседних странах чемпионат идет своих ходом. На данный момент откладывание игр не актуально. Если в связи с проведением игр возникнут проблемы (командировочные, медицинские, безопасность), поступит индивидуальное обращение от команд, вопрос может быть рассмотрен".

Отметим, что ранее АФФА отложила из-за коронавируса игры во всех лигах.