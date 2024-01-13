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Игравший в Азербайджане полузащитник назван одним из лучших африканских футболистов в истории

Игравший в Азербайджане полузащитник назван одним из лучших африканских футболистов в истории Издание FourFourTwo назвало имена лучших африканских футболистов в истории.
Футбол
13 января 2024 г. 11:37
Игравший в Азербайджане полузащитник назван одним из лучших африканских футболистов в истории

Издание FourFourTwo назвало имена лучших африканских футболистов в истории.

Как сообщает Report, список возглавляет Мохаммед Салах, который в настоящее время выступает за английский клуб "Ливерпуль".

Либерийский экс-нападающий Джордж Веа занял второе место. Тройку замыкает бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это.

Следующие позиции заняли Дидье Дрогба, Яя Туре (оба Кот-д'Ивуар), Садио Мане (Сенегал), Рияд Марез (Алжир), Абеди Пеле (Гана), Майкл Эссьен (Гана), Джей-Джей Окоча (Нигерия).

Отметим, что Майкл Эссьен выступал за азербайджанский клуб "Сабаил" с марта 2019 года по июнь 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda oynamış yarımmüdafiəçi tarixin ən yaxşı afrikalı futbolçularından hesab edilib

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