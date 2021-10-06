Игра сборной Азербайджана по футболу перенесена из-за коронавируса

Запланированная на сегодня игра сборной Азербайджана U-17 по футболу со сборной Норвегии в рамках отборочного тура чемпионата Европы перенесена на неопределенный срок.

Запланированная на сегодня игра сборной Азербайджана U-17 по футболу со сборной Норвегии в рамках отборочного тура чемпионата Европы перенесена на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, у трех игроков сборной, находящейся в настоящий момент в Бельгии, – Гамзаалы Микаилова (защитник, "Сабах"), Адама Топалова (полузащитник, "Сабаил"), Ибрагима Агаярова (полузащитник, "Карабах") подтверждено заражение COVID-19.

С учетом внутренних законов Бельгии остальные члены сборной сегодня сдадут очередной тест на выявление инфекции COVID-19.

Информация будет дополняться.