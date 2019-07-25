Тренер "Нефтчи": "Игра была сложной, но футболисты выполнили все поручения"

"Мы довольны результатом и игрой. Вчера говорили, что игра будет сложной, так и вышло".

Как передаёт корреспондент Report, об этом заявил главный тренер бакинского клуба "Нефтчи" Роберто Бродин на послематчевой пресс-конференции по итогам гостевой победы со счётом 1:0 над тульским "Арсеналом" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Итальянский специалист отметил, что остался доволен подходом игроков к матчу.

"Они верно выполнили все поручения. Осуществляли прессинг и не дали противнику сыграть в свой футбол на центральной линии. Я также доволен игроками, вышедшими на поле по ходу встречи. Они сохранили темп игры. Поздравляю команду!" - заявил Бродин.